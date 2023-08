EVU da Fazenda do Arado é aprovado pelo Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre

A proposta tramita na prefeitura de Porto Alegre desde 2011 O Conselho do Plano Diretor aprovou na noite desta terça-feira, 22 de agosto, o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) da Fazenda do Arado, empreendimento na Zona Sul da Capital.

Com isso, está autorizado o parcelamento do solo do terreno, com a delimitação e a divisão da matrícula única em lotes menores e a definição das áreas públicas, que serão convertidas em ruas e praças. O que será construído, bem como a liberação para isso, virá em outro momento.

Agora, a empresa Arado Empreendimentos Imobiliários firmará parceria com uma empresa incorporadora para avançar com o projeto para a Fazenda do Arado. A informação foi repassada à coluna pelo proprietário Iboty Brochmann Ioschpe.

Resultado da votação

Com 13 votos favoráveis, 10 contrários e duas abstenções, esse é o resultado mais apertado do atual mandato do colegiado, que assumiu em 2018 e tem o mandato sendo reiteradamente prorrogado desde 2020. Com a maioria dos integrantes alinhados ao governo, o comum é a vitória de projetos com mais votos de diferença.