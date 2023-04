Rafael dos Passos é novo superintendente do Iphan no Rio Grande do Sul

Bruna Suptitz

Vice-presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) e ex-presidente da seccional gaúcha do IAB, o arquiteto e urbanista Rafael Pavan dos Passos foi nomeado para exercer o cargo de superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), vinculado ao Ministério da Cultura, no estado do Rio Grande do Sul. A portaria é do dia 31 de março e foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 3 de abril.