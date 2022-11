Instituto dos Arquitetos do Brasil no RS elege nova diretoria

O Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Rio Grande do Sul (IAB-RS) elegeu no sábado, dia 26 de novembro, a nova direção da entidade para o triênio 2023-2025. Foi eleita a chapa única, denominada “IAB Cidade, Cultura e Sociedade”. A presidência será da arquiteta e urbanista Clarice Misoczky de Oliveira, que dividirá o cargo com outras três lideranças femininas em gestão compartilhada: Paula Silva Motta dos Santos, Nathalia Pereira Danezzi e Bruna Bergamaschi Tavares. A posse da nova diretoria está marcada para o dia 17 de dezembro, sábado, às 18h30min, na sede do IAB RS (Rua General Canabarro 363, Centro Histórico de Porto Alegre).