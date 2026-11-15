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Palavra do Leitor

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 18:35

Hotelaria de luxo

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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Com vista privilegiada para os campos de golfe do Country Club e localizado próximo ao Shopping Iguatemi, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, o The Almer abre suas portas em janeiro (Jornal do Comércio, edição de 11/11/2026). Antigamente, Porto Alegre contava apenas com hotéis três estrelas, era até uma vergonha. Hoje a Capital tem uma rede de hotéis de nível nacional e internacional, o status da nossa cidade muda. Parabéns ao Jornal do Comércio pela reportagem e ao Grupo ICH Hotéis pelo empreendimento. (Clovis Pereira da Silva)

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