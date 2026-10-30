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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 13:51

Porto Alegre terá novo hotel de luxo em janeiro

Vista do hotel The Almer para o Jockey Club.

Vista do hotel The Almer para o Jockey Club.

Cláudio Fonseca/Divulgação/JC
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Eduardo Torres
Eduardo Torres Repórter
Com vista privilegiada para os campos de golfe do Country Club e localizado próximo ao Shopping Iguatemi, na Avenida Nilo Peçanha, em Porto Alegre, o The Almer abre suas portas em janeiro, marcando a estreia do Grupo ICH Hotéis no segmento de luxo. O empreendimento é resultado de um investimento de R$ 130 milhões, realizado em parceria com a incorporadora CFL e investidores.

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