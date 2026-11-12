Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:26

Desenvolvimento do Centro Histórico

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou no dia 4 o projeto de lei complementar que institui o Programa Centro+ e cria o Fundo Municipal do Polo do Centro Histórico, que prevê isenções graduais do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) para intervenções em imóveis, entre outros benefícios (Jornal do Comércio, edição de 05/11/2026). A cidade não pode ser boa apenas para quem chega para investir. Precisa continuar sendo boa, principalmente, para quem já vive nela. Sou a favor de incentivar, atrair empresas, gerar empregos e desenvolver a cidade. Mas quero saber também qual será o benefício concreto para quem já mora, trabalha e constrói a história desse lugar. Porque, no final das contas, revitalizar prédios é importante. Mas melhorar a vida das pessoas precisa ser o verdadeiro objetivo de qualquer política de desenvolvimento urbano. (Alexandre Candano)

Desenvolvimento do Centro Histórico II
Concordo que façam a valorização no Centro de Porto Alegre e achem solução para a questão dos moradores de rua, que perante os governantes são invisíveis. Locais bonitos precisam ter um conjunto de atitudes e soluções, não só visar o lucro imobiliário. Porto Alegre não é tão alegre em diversos locais. (Vera Koren)

Desenvolvimento do Centro Histórico III
Sou empresário do Centro Histórico de Porto Alegre e gostaria de entender a lógica da gestão pública. Quem já investe no Centro há anos? Quem mantém as portas abertas, gera empregos, paga IPTU, ISSQN e tantos outros tributos, mesmo convivendo diariamente com a insegurança, a sujeira, a degradação urbana e o abandono do poder público? Teremos algum incentivo ou o benefício será exclusivamente para quem decidir investir agora? (Filipe Sales)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.