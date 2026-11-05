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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:57

Vereadores de Porto Alegre aprovam programa de incentivo ao desenvolvimento do Centro Histórico

A proposta tem o objetivo de estimular a recuperação da região central e prevê benefícios tributários

A proposta tem o objetivo de estimular a recuperação da região central e prevê benefícios tributários

TÂNIA MEINERZ/JC
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Amanda Schultz
Amanda Schultz
A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou, nesta quarta-feira (4), o projeto de lei complementar que institui o Programa Centro+ e cria o Fundo Municipal do Polo do Centro Histórico. De autoria do Executivo, a proposta prevê benefícios tributários e busca combater o esvaziamento da região, estimular a recuperação de imóveis e atrair moradores, investimentos e novas atividades econômicas. O texto foi aprovado com as emendas 02, 03 e 09 e uma subemenda à emenda 03.

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