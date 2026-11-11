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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 18:02

Entorno da Redenção ganha nova livraria

Arte/JC
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Unindo um espaço aconchegante à oferta de livros, café e vinho, a Patulê inaugurou operação próxima ao parque da Redenção em Porto Alegre, englobando diferentes espaços de convivência (GeraçãoE, edição de 05/11/2026). Gostei muito da livraria Patulê. Tem o melhor bolo de laranja e cafezinho. As poltronas confortáveis, um retalho literário da melhor qualidade, pátio como antigamente, salas para clube do livro, grupos literários, bate papo amigo, calor humano. Me senti muito aconchegada e o atendimento é nota mil. (Lucia Ramos da Silva)

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