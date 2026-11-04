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Palavra do Leitor

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 18:22

Relógio da Casa Masson

Arte/JC
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O antigo relógio da Casa Masson, na Rua dos Andradas, está avariado há cerca de seis anos (Jornal do Comércio, edição de 30/10/2026). Bom registro do jornalista Fernando Albrecht, que assina a coluna Começo de Conversa sobre o abandonado relógio da Casa Masson, na Andradas esquina com a Marechal Floriano. Por décadas ele serviu de referência em horário no Centro para os porto-alegrenses. Uma pena estar sendo descuidado e que, com certeza, vai desaparecer, desta maneira. (Túlia Menegaz, por e-mail)

Hospital de Osório
Foi publicado no dia 29 de outubro decreto assinado pelo governador Eduardo Leite que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, o imóvel onde funciona o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, no Litoral Norte (JC, 30/10/2026). Após 35 anos trabalhando como médico em Osório e no Litoral e como chefe do INSS, conheço todo o Litoral e sempre venho defendendo a criação de um Hospital Regional em Osório, pois é o portão de entrada e saída do Litoral. Até hoje, após várias publicações e entendimento com os prefeitos, nada foi feito. O prefeito de Osório deveria articular com os outros prefeitos e construírem um grande hospital, com resoluções simples e de média a grande complexidade e só fazer “ambulância terapia” a Porto Alegre nos casos muito complexos. (Jose Valdai de Souza, médico, por e-mail)

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