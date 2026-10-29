Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 18:44

O antigo relógio da Casa Masson está banguela

FERNANDO ALBRECHT/ESPECIAL/JC
Compartilhe:
JC
JC
Há seis anos ou mais, o antigo relógio da Casa Masson está banguela, uma enorme cárie deixou-o assim. Dá pena de ver como uma das mais tradicionais e antigas relojoarias da cidade de Porto Alegre ficou neste estado deplorável.

Notícias relacionadas