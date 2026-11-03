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Palavra do Leitor

Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 18:12

Composição do secretariado

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O governador eleito, Luciano Zucco (PL), deu início no dia 27 de outubro ao anúncio dos primeiros nomes que integrarão o governo do Rio Grande do Sul a partir de janeiro de 2027 (Jornal do Comércio, edição de 28/10/2026). Desejo muita seriedade e dignidade ao governo de Luciano Zucco. Que o povo do Rio Grande do Sul seja o maior beneficiado das melhorias gerais deste novo governo. (Liliane De Lima Redel)

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