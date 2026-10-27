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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 14:36

Zucco anuncia os primeiros cinco secretários do RS para 2027

Anúncio segue o compromisso assumido durante a campanha de priorizar nomes técnicos

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Mateus Raugust/Divulgação/JC
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Marcus Meneghetti
O governador eleito, Luciano Zucco (PL) , anunciou nesta terça-feira (27), no Instituto Caldeira, os primeiros cinco secretários de Estado que integrarão o governo do Rio Grande do Sul a partir de janeiro de 2027. Na próxima quinta-feira (29), o governador eleito deve anunciar mais integrantes da futura administração.

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