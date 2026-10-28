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Palavra do Leitor

Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 18:16

Novo supermercado

Arte/JC
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A nova filial do supermercado Pezzi no bairro Menino Deus, onde ficava uma unidade do Nacional, tem data de abertura prevista para o dia 6 de novembro (Jornal do Comércio, edição de 26/10/2026). É plausível um mercado naquele ponto da avenida José de Alencar uma vez que o Nacional fechou. Poderiam melhorar a faixa de segurança junto às sinaleiras na frente do estabelecimento. Além de apertado, um lado abre e o outro segue livre. Espero que não ocorram atropelamentos no local, uma vez que a região tem muitos idosos e alguns deles com dificuldade de locomoção. (Anderson Ramos)

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