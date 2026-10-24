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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 00:53

Pezzi abre supermercado no Menino Deus de olho em "órfãos" do Nacional

Filial na José de Alencar tem 60 vagas de estacionamento cobertas

Filial na José de Alencar tem 60 vagas de estacionamento cobertas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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"Tá tudo pronto para o dia 6 (de novembro)", avisa o gestor comercial do supermercado Pezzi, Felipe Pezzi, ao Minuto Varejo, sobre a data da abertura da 10ª loja da rede, agora no bairro Menino Deus, que estreará com uma grande responsabilidade: suprir a demanda que ficou órfã do fechamento do Nacional (extinto pelo Carrefour), em 2025. 

O novo Pezzi, com investimento total de R$ 30 milhões, entre terrenos e construção e montagem, fica pertinho do antigo Nacional, ponto disputado por supermercadistas gaúchos e de Santa Catarina. A informação da coluna é que o desfecho pode estar próximo. O imóvel é da carteira da Real Empreendimentos, do Grupo Josapar. Antes de qualquer novo inquilino ocupar o ponto e virar concorrente, o gestor do Pezzi garante que a clientela da região, além do Menino Deus, também Azenha e Santa Tereza, "terá produtos e variedade". "Nosso forte vai ser o mix, com hortigranjeiros e um muitos itens com saudabilidade", garante Pezzi. 

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