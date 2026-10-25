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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 18:44

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Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Um projeto de lei em debate na Câmara de Vereadores de Porto Alegre pode proibir que crianças conduzam carrinhos em mercados, supermercados, hipermercados e atacarejos (Jornal do Comércio, edição de 20/10/2026). As crianças têm pais e responsáveis para educar sobre o consumo. Meus filhos me ajudam nas compras, ensino a ver preços, colocar no carrinho, se deslocar cuidando das pessoas e das prateleiras. É uma atitude de cidadania e as próprias escolas levam as crianças ao supermercado para ensinar sobre esses temas. (Dalala Steinmetz Gross)

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