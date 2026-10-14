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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 18:16

Viaduto Otávio Rocha

Arte/JC
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Após uma revitalização que durou mais de três anos, a região do Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre, volta a ganhar movimento com a presença de novos negócios (GeraçãoE, edição de 01/10/2026). A revitalização do Viaduto Otávio Rocha trouxe vida, beleza e preservação da história. É urgente o plantio de árvores ao redor para valorizar a região. (Carlos Pavão)

Viaduto Otávio Rocha II

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