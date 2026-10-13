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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 18:06

Curso técnico em Contabilidade

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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A possível retirada dos Cursos Técnicos em Contabilidade do novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação (MEC), projetado para 2027, pode marcar o encerramento de um ciclo de mais de um século na formação contábil brasileira (JC Contabilidade, edição de 30/09/2026). Não existe lógica em manter o curso como técnico, considerando a não habilitação para a atividade. Atualmente, a realidade é a disponibilização de cursos de ciências contábeis, o que possibilita a quem quer seguir a profissão se credenciar para tal. (Lusia Ferreira)

Curso técnico em Contabilidade II

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