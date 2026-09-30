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CapaJC ContabilidadeReportagem

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 00:05

Curso técnico de Contabilidade pode chegar ao fim após mais de um século de história

Possível fim dos cursos técnicos em Contabilidade no catálogo do MEC representa a consolidação de uma transição iniciada com a Lei nº 12.249/2010

Possível fim dos cursos técnicos em Contabilidade no catálogo do MEC representa a consolidação de uma transição iniciada com a Lei nº 12.249/2010

/Marcos Oliveira/Agência Senado/Divulgação/JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista

A possível retirada dos Cursos Técnicos em Contabilidade do novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação (MEC), projetado para 2027, pode marcar o encerramento de um ciclo de mais de um século na formação contábil brasileira. Para o contador e professor Marco Aurélio Gomes Barbosa, a medida representa a consolidação de uma transição iniciada com a Lei nº 12.249/2010, que alterou as condições para o registro profissional de novos técnicos em Contabilidade.

A legislação determinou que, a partir de 1º de julho de 2015, os Conselhos Regionais de Contabilidade deixariam de registrar novos técnicos formados após essa data. Desde então, para o registro profissional como contador ou contadora, passou a ser exigida a formação superior em Ciências Contábeis, além da aprovação no Exame de Suficiência e do registro no Conselho Regional de Contabilidade competente.

“A ausência da formação na consulta pública representa a possibilidade de encerramento de uma formação profissional histórica e a consolidação de uma transição que começou há mais de uma década”, afirma Barbosa. Na avaliação do professor, embora o curso técnico não possibilite novo registro profissional, continua relevante como formação preparatória e porta de entrada para o mercado de trabalho.

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