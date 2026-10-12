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Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:48

Transporte público

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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A redução no número de linhas e as tarifas crescentes desafiam o sistema de lotações em Porto Alegre. Em 2025, apenas 3.790.435 pessoas utilizaram esse meio de transporte, número que está em 1.707.222 passageiros de janeiro a junho deste ano (Jornal do Comércio, edição de 06/10/2026). O usuário paga caro pela passagem, que está custando R$ 9,00, para andar em veículos com poltronas quebradas e a maioria sem ar condicionado. As lotações estão piores do que os ônibus. (Sônia Ferreira Campos)

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