Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGeralMobilidade Urbana

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:51

Redução de linhas e tarifas crescentes desafiam sistema de lotações

Passageiros apreciam o serviço, mas veem queda na eficiência

Passageiros apreciam o serviço, mas veem queda na eficiência

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
Compartilhe:
Joaquim Porto
Joaquim Porto
Em um ano em que as tarifas aumentaram, linhas e número de passageiros diminuíram, o sistema de lotações de Porto Alegre tenta se manter do jeito que dá. No entanto, motoristas e passageiros percebem que o serviço já não funciona da mesma maneira de alguns anos atrás. Até 2018, eram transportadas 10 milhões de pessoas por ano, já em 2019, o número de usuários caiu para 8,6 milhões. Em 2025, o número era de apenas 3.790.435 pessoas. Até junho deste ano, 1.707.222 passageiros utilizaram lotações.

Notícias relacionadas