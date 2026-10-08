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Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:07

Reportagem cultural

Arte/JC
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Professor, crítico literário e gestor público, Sergius Gonzaga é uma das mentes fundamentais da intelectualidade do Rio Grande do Sul (Viver, edição de 02/10/2026). A reportagem cultural sobre o professor Sergius Gonzaga é uma bela oportunidade para conhecermos não apenas a sua trajetória na literatura, mas também essa capacidade rara de transformar conhecimento em conversa, cultura em prazer e, sobretudo, qualquer situação em uma boa história — quase sempre acompanhada desse seu humor imbatível, inteligente e absolutamente criativo. Viva o Professor Sergius Gonzaga. (Sérgio André Brittes)

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