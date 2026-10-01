Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaReportagem CulturalReportagem Cultural

Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 13:54

Sergius Gonzaga, uma das mentes fundamentais da intelectualidade gaúcha

Professor, crítico literário, escritor e gestor público, Sergius Gonzaga é uma das mentes fundamentais da intelectualidade gaúcha

Professor, crítico literário, escritor e gestor público, Sergius Gonzaga é uma das mentes fundamentais da intelectualidade gaúcha

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Rafael Gloria
O livro estava aberto debaixo da carteira da sala de aula. No antigo Colégio Anchieta, onde ainda havia muitos padres entre os professores durante a década de 1960, o então aluno Sergius Gonzaga tentava ler sem chamar a atenção. Era Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado, autor que o adolescente recém-chegado a Porto Alegre acompanhava com entusiasmo: havia ali cor e vida em uma intensidade pouco compatível com a disciplina de um colégio religioso da época. O professor se aproximou por trás e perguntou o que ele estava lendo. Gonzaga mostrou a capa. “O senhor não sabia que esse autor não é permitido aqui?”, recebeu como resposta.

Notícias relacionadas