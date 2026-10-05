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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:07

Segurança jurídica

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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Lideranças políticas e empresários dos municípios do Sul do Estado realizaram protesto pedindo segurança jurídica para a instalação de empreendimentos (Jornal do Comércio, edição de 01/10/2026). O Estado Brasileiro atrapalha mais a vida do empreendedor do que ajuda. E o Rio Grande do Sul tradicionalmente dificulta mais o empreendedor do que outras unidades da federação. (Paulo Dutra dos Santos)

Segurança jurídica II
Se o Estudo de Impacto Ambiental disse que não tem como fazer o empreendimento, o que os empresários foram chorar o quê? Preferem expulsar uma comunidade que pertence à região há anos para dar lugar para uma empresa que vai poluir e destruir a área? (Mariana Pujol)

Segurança jurídica III
Há três exemplos de empreendimentos afetados por essa situação: o projeto do Fosfato, o Porto Meridional de Terra de Areia e o Projeto Natureza da CMPC em Barra do Ribeiro. Observem o tamanho do atraso para o Estado, é absurdo atrás de absurdo. (Régis Brum)

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