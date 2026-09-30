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CapaEconomiaMineração

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 15:39

Manifestação pede segurança jurídica para instalação de empreendimentos no RS

Protesto

Protesto

Artur Koch/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Um protesto em favor da segurança jurídica para instalação de empreendimentos no Rio Grande do Sul foi realizado nesta quarta-feira (30) na frente do Palácio do Comércio, em Porto Alegre. Articulada pela Federasul, a manifestação contou com a presença de lideranças políticas e empresários dos municípios de Lavras do Sul, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Santana da Boa Vista, Quaraí, Candiota e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo.

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