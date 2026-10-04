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Publicada em 04 de Outubro de 2026 às 18:53

Teleférico em Guaíba

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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A escadaria de Guaíba, construída no fim dos anos 1960, está nos planos de revitalização da cidade, que prevê a construção de um teleférico com visão panorâmica (Jornal do Comércio, edição de 28/09/2026). Guaíba está revisando o plano diretor que está defasado e trabalhando em um modelo moderno e adequado à situação climática atual. A questão paisagística também foi tratada e em nenhum momento foi falado, ou sequer sugerido, a colocação deste teleférico. Acredito que uma cidade que está com muita dificuldade para pagar a folha do funcionalismo e com problemas crônicos de drenagem tem coisas mais urgentes para fazer. (Ariane Innocente Luz)

Teleférico em Guaíba II
Questiono qual o objetivo de instalar um teleférico na cidade. Para pegar os doentes, necessitados e pessoas sem mobilidade "lomba abaixo" se tiver um ataque do coração e levar para o hospital ou outro lugar? A população precisando de atenção na saúde (unidades da UPA com redução no horário), educação (professor com salário baixo e fechando escola pelo ensino não ser satisfatório) e segurança (sem condições de atendimentos de muitos casos), mas vamos ter teleférico. (Maria do Carmo Loureiro)

Restaurante tradicional
O Caisinho, tradicional restaurante localizado na orla da cidade de Guaíba, não resistiu à enchente de 2024 e encerrou as atividades (JC, 28/09/2026). Seria bom tornar este lugar público (até porque não sei como conseguiram privatizar), colocar um pergolado e bancos públicos. E não esqueçam do esgoto sendo lançado no Guaíba na prainha do lado. (Nelson Vieira)

Restaurante tradicional II
O Caisinho era um ótimo espaço de conversa com amigos. Infelizmente, foi abandonado. (Mara Lucia Duarte Salazar)

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