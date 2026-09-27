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Fernando Albrecht

Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 19:08

Guaíba poderá ter teleférico em escadaria

Teleférico em escadaria de Guaíba depende de investimentos que a cidade busca

Teleférico em escadaria de Guaíba depende de investimentos que a cidade busca

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
Mauro Belo Schneider, interino

A famosa escadaria de Guaíba, construída no fim dos anos 1960, está nos planos de revitalização da cidade, que vem batalhando por um financiamento do Banco da Ásia para as obras de resiliência climática. O projeto prevê a construção de um teleférico com visão panorâmica do Guaíba. “Acredito que até 2030, que era a ideia de conclusão de modernização de toda a orla e do Centro, a gente consiga ter essa melhoria”, informa o secretário de Cultura, Isaque Conceição.

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