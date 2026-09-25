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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 18:42

Recuperação judicial

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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O Rio Grande do Sul tem 707 empresas em recuperação judicial, o segundo maior número do Brasil, atrás apenas de São Paulo, com 1.418, segundo levantamento que cruza informações dos tribunais e da Receita Federal (Jornal do Comércio, edição de 23/09/2026). É preciso saber os motivos para esse volume de recuperações judiciais. Pode ser o e-commerce, a falta de políticas públicas de incentivo, o empobrecimento das pessoas, ricos mais ricos e também o sucateamento do Estado. (Ivete Rossoni)

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