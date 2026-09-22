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Publicada em 22 de Setembro de 2026 às 15:51

Rio Grande do Sul é o segundo estado com mais empresas em recuperação judicial no Brasil

Com 194 casos, agro é o setor com o maior número de CNPJs em RJ no território gaúcho

Com 194 casos, agro é o setor com o maior número de CNPJs em RJ no território gaúcho

Fábio Pozzebom/Agência Brasil
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Rio Grande do Sul tem 707 empresas em recuperação judicial, o segundo maior número do Brasil, atrás apenas de São Paulo, com 1.418. O Estado também se destaca proporcionalmente: são 4,3 CNPJs em recuperação a cada mil empresas, quase o dobro da média nacional, de 2,3.

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