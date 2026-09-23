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Palavra do Leitor

Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 18:11

Complexo gastronômico

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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Jornal do Comércio
Operando há nove anos, a Leiteria 639, localizada na avenida Venâncio Aires, deu início a um novo modelo de negócio, passando a operar como complexo gastronômico com novidades como um espaço kids (GeraçãoE, edição de 17/09/2026). O mundo dos negócios é uma eterna evolução. O que para muitos pode ser loucura, para o empresário significa ter pés no chão e estar sempre pensando no futuro. Desejo sucesso aos empreendedores da Leiteria. (Juliana Corrêa)

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