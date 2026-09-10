Leteria transforma operação tradicional em complexo gastronômico com espaço kids

Operando há nove anos, a Leiteria 639, localizada na avenida Venâncio Aires, encerra as atividades no dia 20 de setembro e passa a operar como complexo gastronômico. Com funcionamento no mesmo endereço, o novo empreendimento, chamado Espaço Leiteria, vai englobar as marcas do Grupo Leiteria, assim como uma nova operação de poke e um espaço kids.



No ano em que a marca completa nove anos, a mudança propõe o convívio entre públicos e ofertas diferentes, com estrutura de funcionamento integrada. Segundo Tiago Leite, empreendedor à frente da empresa comandada também por sua esposa e sócia, Fernanda Carpenedo, a mudança está ligada ao interesse em promover uma operação mais democrática que se conecte com a região. "A Leiteria se transforma, dando lugar a uma casa mais ampla para assistir jogos de futebol, com espaço kids, onde tem parrillas, onde tem torta", compartilha.

O empreendedor ainda explica que a mudança segue um modelo observado pela marca no exterior, relacionado principalmente às mudanças nos hábitos de consumo e estrutura dos negócios gastronômicos. "Com várias operações, tentamos achar uma forma mais prática e simples de administrar todos os negócios", detalha Tiago.

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Espaço Leiteria



Compondo as marcas que estruturam o Espaço Leiteria estão: Ferro Xiseria, Ferradura Pizzaria, Leiteria 639, Churrascada Leiteria e Buteco do Leite. Com a transformação da operação, uma nova marca de poke chega ao grupo. "A gente entende que é um produto que não tem nessa região", conta Tiago.

Estabelecendo a maior mudança dentro do novo modelo de funcionamento da Leiteria, o buffet de café da manhã, brunch e chá da tarde será encerrado, enquanto os carros-chefes, como as tortas e demais produtos da cafeteria continuarão disponíveis. " Um denominador que acabou pesando bastante foi o aproveitamento, são produtos muito perecíveis ", explica o empresário, destacando que os insumos dos buffets costumam gerar desperdício.

Mesmo com o término do formato de buffet, Tiago explica que o brunch seguirá disponível para eventos externos sociais e corporativos.

Obra e prospecções

O novo ambiente deve ter mudanças internas no funcionamento da cozinha e aproveitamento dos serviços de todos os colaboradores atuais nas novas operações. "São vários negócios, mas negócios menores", explica. Já como principal aposta de retorno, Tiago salienta a expectativa com o delivery na região. "Uma região que a gente vai ter uma tele-entrega muito boa", compartilha o empreendedor, destacando que a tele-entrega tem um papel importante dentro do retorno das vendas do grupo.

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Reconhecendo a trajetória da Leiteria 639, ele aponta para o sucesso do funcionamento e da procura pelos serviços e produtos do negócio, de forma que a mudança representa uma importante estratégia de posicionamento no mercado. "Não podemos simplesmente ter uma ideia de ficar com aquilo. Acho que tem que inovar. O empresário tem que se inovar e correr atrás de informação."

O novo espaço Leiteria passa a funcionar nas primeiras semanas de outubro em soft-opening, com inauguração oficial prevista para o dia 7 de outubro. O empreendimento está localizado na avenida Venâncio Aires, nº 946, Cidade Baixa.

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