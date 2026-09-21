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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 18:12

Investimentos em energia

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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A empresa Casa dos Ventos projeta investir cerca de R$ 10 bilhões em eólicas gaúchas até 2030 (Jornal do Comércio, edição de 15/09/2026). Esse tipo de investimento mostra como a transição energética já está diretamente ligada à infraestrutura, logística e capacidade de decisão de longo prazo. Projetos dessa escala exigem coordenação entre geração, transmissão, operação portuária, fornecedores e riscos regulatórios. É justamente nesse encontro entre dados, operação e governança que enxergamos espaço crescente para inteligência aplicada e decisões mais rastreáveis. (Carlos Merlo)

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