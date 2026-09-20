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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 18:53

Propaganda política

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
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O excesso de banners de propaganda política de candidatos colocados nas esqui nas de Porto Alegre prejudica a visibilidade de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres (Jornal do Comércio, edição de 14/09/2026). Deveria haver pelo menos um limite de banners do mesmo candidato por área e um destino correto aos resíduos gerados. Em dia de chuva, fica tudo espalhado pelo chão, rolando e entupindo bueiros. Além disso, gera um perigo para os deficientes visuais que já precisam lidar com as péssimas condições das calçadas e ainda se deparam com mais esses obstáculos. (Carolina Saraiva)

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