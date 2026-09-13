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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:15

Excesso de windbanners prejudica segurança no trânsito

Placas de políticos são colocadas nas esquinas das cidades

Placas de políticos são colocadas nas esquinas das cidades

Mauro Belo Schneider/Especial/JC
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JC
Mauro Belo Schneider, interino

Não são apenas os motoristas que enfrentam desafios extras durante a campanha eleitoral pela presença em excesso dos windbanners, as bandeiras dos candidatos. Pedestres e ciclistas, como o da foto, reclamam que têm dificuldade de enxergar o tráfego para atravessar a rua. A ação, no entanto, é permitida nas vias públicas das 6h às 22h.

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