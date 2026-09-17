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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 18:18

Crise no STF

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

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Arte/JC
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O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou sessão inédita para analisar relatório da Polícia Federal sobre mensagens entre o ministro Alexandre de Moraes e Daniel Vorcaro (Jornal do Comércio, edição de 15/09/2026). Transformaram o STF em um balcão de negócios. Cinco ministros foram citados. Moraes com o contrato da esposa e as 52 mensagens (e não adianta dizer que as informações foram coletadas ilicitamente); André Mendonça e a relação com o advogado Ciro Soares, os ternos e os contratos do Instituto de São Paulo com as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro; Dias Toffoli e o resort; Kassio Nunes Marques e Luiz Fux e os respectivos filhos. O STF precisa promover um saneamento básico para que a sociedade volte a acreditar e a ter confiança. Investigação sim, para todos os citados. Punição para quem tiver culpa, seja quem for, doa a quem doer, simples assim. (Sandra Cavalcanti)

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