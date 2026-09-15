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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 07:16

STF faz sessão inédita nesta terça para analisar relatório da PF sobre mensagens entre Moraes e Vorcaro

Pedido ao Supremo foi feito no dia 12; Moraes negou a solicitação

Pedido ao Supremo foi feito no dia 12; Moraes negou a solicitação

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/JC
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Agências
A crise que se abateu sobre o STF (Supremo Tribunal Federal) e que pode ser crucial para o futuro do ministro Alexandre de Moraes chega ao plenário da corte nesta terça-feira (15), em uma sessão inédita, a partir das 10h, capaz de acirrar ainda mais a erosão interna na cúpula do Judiciário brasileiro.

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