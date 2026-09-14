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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:12

Taxa de água individualizada

Arte/JC
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A individualização da conta de água em condomínios pode chegar a uma redução média de 30% a 70% no consumo, podendo acarretar uma economia significativa, valorizando o imóvel e abordando questões de sustentabilidade (Jornal do Comércio, edição de 11/09/2026). Apoio a medida de individualizar a conta de água nos condomínios. Espero que se torne realidade urgentemente. É um absurdo que, em locais onde mora apenas uma pessoa, seja pago o mesmo onde moram cinco. (Sonia Alves)

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