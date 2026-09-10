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CapaGeralSustentabilidade

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 20:12

Individualização da conta de água gera economia em condomínios

Mudança gera uma otimização financeira e sustentável nos condomínios

Mudança gera uma otimização financeira e sustentável nos condomínios

Mara Milene/Divulgação/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Podendo acarretar uma economia significativa, valorizando o imóvel e abordando questões de sustentabilidade, a individualização das contas de água nos condomínios pode dar uma percepção sobre quanto efetivamente o morador consome. Conforme levantamento, as contas individuais podem chegar a uma redução média de 30% a 70% no consumo de água.

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