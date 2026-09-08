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Palavra do Leitor

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 18:26

Projeto da CMPC

Arte/JC
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O governador Eduardo Leite prevê licença para a nova fábrica de celulose da CMPC em Barra do Ribeiro, projeto que deve totalizar um investimento de R$ 27 bilhões, após a manifestação da Funai (Jornal do Comércio, edição de 04/09/2026). É incrível que neste País a Funai possa determinar um investimento bilionário e importantíssimo para o Estado. Se o órgão avaliar que vai atrapalhar a comunidade indígena, o que fazer? Isso não existe em nenhum país do mundo. (Márcio Castilhos)

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