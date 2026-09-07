Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:19

Porto Meridional

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Parecer técnico publicado pelo Ibama sobre a avaliação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para o licenciamento do projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, identificou “insuficiências relevantes e de caráter abrangente nos estudos apresentados” (Jornal do Comércio, edição de 26/08/2026). Estive na audiência pública sobre o Porto Meridional e o projeto foi amplamente debatido com a comunidade e as autoridades envolvidas. Não bastasse o boicote à fábrica de celulose, agora essa decisão, somos a vanguarda do atraso. (Daniela Giacobbo)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.