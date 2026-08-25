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CapaEconomiaLogística

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 17:34

Ibama aponta falhas em estudo ambiental do Porto de Arroio do Sal

Projeto busca licenciamento para iniciar obras

Projeto busca licenciamento para iniciar obras

Divulgação DTA Engenharia/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Parecer Técnico de 199 páginas publicado recentemente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) sobre a avaliação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e demais documentos que tratam do processo de licenciamento do projeto do Porto Meridional, em Arroio do Sal, identificou “insuficiências relevantes e de caráter abrangente nos estudos apresentados”. O terminal, a ser construído no Litoral Norte gaúcho, prevê um investimento de cerca de R$ 6,5 bilhões para movimentar até 53 milhões de toneladas em cargas por ano.

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