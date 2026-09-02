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Palavra do Leitor

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 18:17

Restaurante tradicional

Arte/JC
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Fundado por Dervile Luiz Bombassaro, o Passarinho, tradicional restaurante localizado na Rodoviária de Porto Alegre, celebra 30 anos de operação e passa por processo de sucessão familiar (GeraçãoE, edição de 27/08/2026). Conheci o Dervile Luiz Bombassaro em Canoas, eu estava nos quiosques da Trensurb e ele no Café Imperial, do outro lado da rua. É uma pessoa muito inteligente no ramo do comércio, e também me influenciou. (Eric Rafael dos Santos)

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