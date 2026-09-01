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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 18:51

Praça Conde de Porto Alegre

Arte/JC
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Apesar de estar localizada no Centro Histórico, muitos moradores da Capital desconhecem a Praça Conde de Porto Alegre (Jornal do Comércio, edição de 27/08/2026). Temos a antiga confeitaria Rocco na esquina da Praça Conde de Porto Alegre que há anos está à espera de investimentos e reformas. Seria um excelente atrativo para o local. (Dina Correa)

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