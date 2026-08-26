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Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:08

A Praça Conde de Porto Alegre é uma preciosidade

fernando albrecht/especial/jc
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Fernando Albrecht
A Capital tem algumas preciosidades esquecidas por boa parte das pessoas, simplesmente porque não fazem ligação com destinos de grande procura. A Praça Conde de Porto Alegre é uma delas. Fica no fim da Rua Riachuelo e depois dela só existe o viaduto, vizinhança barulhenta e desprovida de encantos. É um espaço bem cuidado, que merecia outro destino. Mas é daquelas coisas bem nossas: a rua Conde de Porto Alegre fica no bairro Floresta.

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