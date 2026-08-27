Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 18:18

Revitalização da Rua da Ladeira

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
Conhecida popularmente como Rua da Ladeira, a General Câmara, no Centro Histórico de Porto Alegre, começa a ser restaurada a partir de uma parceria entre a Prefeitura e o Sindicato dos Bancários, com previsão de conclusão no mês de novembro (Jornal do Comércio, edição de 20/08/2026). Ou o governo faz uma política séria para atrair o público novamente ao Centro de Porto Alegre, ou não terá efeito, arrumar a calçada não vai adiantar. É preciso fazer mais. (Cláudio Cardoso)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.