Porto Alegre,

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CapaGeralInfraestrutura

Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 17:38

SindBancários e prefeitura iniciam revitalização da rua da Ladeira

Requalificação contará com nova sinalização, ampliação das áreas de pedestres, vegetação ornamental em vasos e mobiliário urbano

Requalificação contará com nova sinalização, ampliação das áreas de pedestres, vegetação ornamental em vasos e mobiliário urbano

PEDRO PIEGAS/PMPA/REPRODUÇÃO/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Conhecida popularmanete como Rua da Ladeira, a General Câmara começa a ser restaurada. As obras em uma das vias mais antigas de Porto Alegre se iniciaram nesta segunda-feira (17). A intervenção, que ocorre no trecho entre as ruas Riachuelo e General Andrade Neves, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio do Programa Centro+ da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (SindBancários). O projeto tem previsão de conclusão para o mês de novembro.

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