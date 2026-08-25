Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:11

Plano Nacional de Logística

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O Plano Nacional de Logística (PNL) 2050, lançado recentemente pelo governo federal, sugere a implantação de uma ferrovia entre Arroio do Sal, onde está prevista a construção de um porto, e Santa Maria, na região Central do Estado (Jornal do Comércio, edição de 19/08/2026). É melhor consolidar e otimizar o que já existe e funciona muito bem, como é o caso do Porto de Rio Grande. O empreendimento já recebe e despacha cargas por ferrovia, rodovias e hidrovias. Esse projeto de Arroio do Sal, em oceano aberto, exposto às grandes ressacas, ciclones e mudanças climáticas, está destinado ao fracasso. Quem viver, verá. Mesmo os melhores e maiores portos do mundo estão sempre investindo na sua consolidação e modernização. O panorama mundial é dinâmico e os portos considerados internacionais precisam estar sempre adequando-se às mudanças do transporte marítimo. (Norton Gianuca)

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.