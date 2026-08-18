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Publicada em 18 de Agosto de 2026 às 17:36

Plano de Logística sugere ferrovia ligando futuro porto em Arroio do Sal a Santa Maria

Obra permitiria escoamento e recepção de cargas por porto a ser construído no Litoral gaúcho

Obra permitiria escoamento e recepção de cargas por porto a ser construído no Litoral gaúcho

Divulgação DTA Engenharia/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Recentemente lançado pelo governo federal, o Plano Nacional de Logística (PNL) 2050, entre os diversos projetos listados para aprimorar as condições de transporte no Brasil, fez menção à possibilidade de um empreendimento que combinaria dois modais no Rio Grande do Sul. O documento, que é um mecanismo que busca fazer a orientação do planejamento de longo prazo do setor, indica como um eixo de transporte alternativo para eventuais estudos futuros a implantação de uma ferrovia entre Arroio do Sal (onde está prevista a construção de um porto) e Santa Maria, na região Central do Estado.

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