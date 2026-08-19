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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 18:53

Reabertura do Chipp´s

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Após seis anos fechado, o Chipp's, tradicional casa noturna de Porto Alegre inaugurada em 1981 no bairro Menino Deus, reabre com novidades (GeraçãoE, edição de 13/08/2026). Fico feliz pela reinauguração do Chipp's. Tenho saudades e ótimas lembranças do Airton 'Capacete' "in memoriam" e do cantor Jorginho. Porto Alegre é pobre de pub's nesse estilo. Desejo sucesso pelo retorno. (Sonia Campos)

Reabertura do Chipp's II
Sempre amei a agitação na porta do prédio nos dias de festa no Chipp's e muito ouvi a playlist do meu quarto. Sinais de vida, de gente, de alegria, de festa. (Tamires Cordeiro)

Reabertura do Chipp's III
Que notícia boa, o Chipp’s faz parte da história das noites de Porto Alegre. Depois de seis anos, ver essa casa tradicional reabrindo no Menino Deus é um verdadeiro resgate da memória e da alegria de tantas gerações. Que tenham sucesso nessa nova fase. 
(Adolfo Medeiros)

Reabertura do Chipp's IV
Tenho belas recordações do Chipp's. Sejam bem-vindos de volta ao sucesso nas noites de Porto Alegre. (Rosangela Wagner)

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