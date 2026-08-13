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Palavra do Leitor

Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 18:07

Reportagem cultural

Arte/JC
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Marcos Abreu, engenheiro de som, projetista acústico e restaurador de acervos históricos, faleceu no dia 3 de julho aos 64 anos deixando uma marca indelével na produção musical brasileira e na memória de várias gerações (Jornal do Comércio, edição de 07/08/2026). Marcos Abreu era um gênio e querido amigo, insubstituível. Sua morte é uma perda pessoal e profissional para todos nós que de alguma forma se relacionavam com ele. Abreu tinha uma alma linda demais. (Francisco Saratt)

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