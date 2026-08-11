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Palavra do Leitor

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:08

Expoagas 2026

Arte/JC
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A edição 2026 da Expoagas terá foco total em fazer negócios e facilidades como hotel e transporte de graça para associados da entidade, além do consumo de bebida alcoólica limitado a 200 mililitros de bebida por pessoa (Jornal do Comércio, edição de 05/08/2026). As novidades da Expoagas para este ano estão muito boas, a nova gestão da Agas fez mudanças necessárias para modernizar e dar real valor ao setor. Precisamos agora de um lugar maior para receber as grandes feiras. (Lisi Cohem)

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